Uludağ Ekonomi Zirvesi 2018 Özet Görüntüler
Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan 1200’e yakın katılımcıyı ve 100’e yakın konuşmacıyı ağırlayan Zirve’nin bu yıl ana teması “Gelecek” oldu.
Zirve’de sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan eğitime kadar pek çok sektörün nabzı tutuldu, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşuldu. Zirve’de iş ve ekonomi dünyasının liderleri, yöneticiler, siyaset dünyasından bakanlar, uluslararası konuşmacılar, girişimciler ve basın mensupları yer aldı.
Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 2012 yılından bu yana organize edilen Uludağ Ekonomi Zirvesi, sektör liderleri ve medya tarafından ilgiyle takip edildi; birçok yeni fikre ve girişimcilere ışık tuttu. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin 2018’de Ana Sponsorluğunu Garenta üstlendi.
Gold Sponsorlar arasında; Dow, Hacıince, Metal Yapı Konut, Netlog Lojistik, Otoyol-Oksijen Tesisleri, SOCAR Türkiye, Türkiye İş Bankası, Türk Telekom, Vodafone Türkiye ve Yedi Mavi yer aldı. Zirve’nin Oturum Sponsorları Akkök Holding, Akzirve, BASF Türkiye, Borsa İstanbul, Citibank, Four Seasons Hotels İstanbul, Google, Birleşik Krallık Büyükelçiliği, HSBC, İGSAŞ, TEB, Türk Hava Yolları ve Ziraat Emeklilik olurken, Cisco ve Denizbank da Zirve’de Etkinlik Sponsoru olarak yer aldı. Zirve’nin Destek Sponsorluğunu TAV Havalimanları, İçecek Sponsorluğunu ise Uludağ İçecek üstlendi. Zirve’nin Medya Sponsorları ise CNN Türk, CNN Türk Radyo, DHA ve Hürriyet oldu.
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