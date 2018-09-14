Zeynep Selgur, Sportive GM’nin 2018’i nasıl geçirdiğini anlattı

Eylül 14, 2018 0 Yorum 98 Okunma
50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi ve Ödül Töreni Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur Röportajı


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