2018’de maaşınız ne kadar olacak?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ücret artış oranları yine her şirket çalışanının ortak gündem maddesi haline gelmeye başladı.
2017 yılında ortalama yüzde 9 oranında maaş zammı yapan şirketlerin bu yılki zam oranının yüzde 9-12 bandında olacağı tahmin ediliyor.
En yüksek zam oranının enerji ve perakendede, en düşük zammın ise çağrı merkezleri ile sigorta şirketlerinde olması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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