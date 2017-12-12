2018’de maaşınız ne kadar olacak?

Aralık 12, 2017 0 Yorum 55 Okunma
2018’de maaşınız ne kadar olacak?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ücret artış oranları yine her şirket çalışanının ortak gündem maddesi haline gelmeye başladı.

2017 yılında ortalama yüzde 9 oranında maaş zammı yapan şirketlerin bu yılki zam oranının yüzde 9-12 bandında olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek zam oranının enerji ve perakendede, en düşük zammın ise çağrı merkezleri ile sigorta şirketlerinde olması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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