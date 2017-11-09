Artık robotlar sizi işe alacak!
Şirketlerde işe alım süreci aday kaynağı oluşturmakla başlıyor. Sonrasında ölçme ve değerlendirme ve ardından da işe yerleştirme geliyor.
Bu süreci yürütmek hem büyük bir iş yükü hem de ciddi bir maliyet demek. Bu nedenle şirketler, günümüzde her üç aşamayı da dijitalleştirmeye başladı.
Uçtan uca dijitalleşen işe alımlar sayesinde süreçler hızlanırken ciddi bir tasarruf da sağlanmış oluyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Girişimciler G3 Forum’da buluşuyor
Sonraki haber İnovasyon için ayrı şirket kurdu
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?