Artık robotlar sizi işe alacak!

Kasım 9, 2017 0 Yorum 80 Okunma
Artık robotlar sizi işe alacak!

Şirketlerde işe alım süreci aday kaynağı oluşturmakla başlıyor. Sonrasında ölçme ve değerlendirme ve ardından da işe yerleştirme geliyor.

Bu süreci yürütmek hem büyük bir iş yükü hem de ciddi bir maliyet demek. Bu nedenle şirketler, günümüzde her üç aşamayı da dijitalleştirmeye başladı.

Uçtan uca dijitalleşen işe alımlar sayesinde süreçler hızlanırken ciddi bir tasarruf da sağlanmış oluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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