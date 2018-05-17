Baby Boomer’ları elde tutun kaçırmayın
Son dönemde şirketlerin gündeminde Y kuşağının bağlılığını artırmak var.
Ancak çalışan bağlılığı konusunda uzman olan Richard Maloney, Maloney, Y kuşağının iş hayatına girmesiyle birlikle Baby Boomer olarak isimlendirilen 1946-1964 doğumlu çalışanların işten ayrılmaya başladığını, bunun şirketler için tehlikeli olduğunu ifade ediyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Yakapark Projesi satışta
Sonraki haber Yatırım atağı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?