Baby Boomer’ları elde tutun kaçırmayın

Mayıs 17, 2018 0 Yorum 86 Okunma
Baby Boomer’ları elde tutun kaçırmayın

Son dönemde şirketlerin gündeminde Y kuşağının bağlılığını artırmak var.

Ancak çalışan bağlılığı konusunda uzman olan Richard Maloney, Maloney, Y kuşağının iş hayatına girmesiyle birlikle Baby Boomer olarak isimlendirilen 1946-1964 doğumlu çalışanların işten ayrılmaya başladığını, bunun şirketler için tehlikeli olduğunu ifade ediyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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