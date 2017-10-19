Beyaz yakalılar sahillere göçüyor
Artan yatırımlar ve iyileşen ulaşım koşullarının yanında ücret paketlerinin İstanbul ve Ankara’ya yaklaşmasıyla profesyonellerin Anadolu şehirlerine bakışı değişiyor.
Özellikle İzmir, Mersin, Antalya, Çanakkale gibi kıyı şehirleri beyaz yakalı orta ve üst düzey yöneticilerin merceğine girdi.
Anadolu’da CTO, bilgi işlem müdürü, yazılım uzmanı, sistem mühendisi gibi çalışanlara talep artıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Teknoloji köprüsü kurdular
Sonraki haber Yeni uygulamalar büyüme getirecek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?