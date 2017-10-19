Beyaz yakalılar sahillere göçüyor

Ekim 19, 2017 0 Yorum 61 Okunma
Beyaz yakalılar sahillere göçüyor

Artan yatırımlar ve iyileşen ulaşım koşullarının yanında ücret paketlerinin İstanbul ve Ankara’ya yaklaşmasıyla profesyonellerin Anadolu şehirlerine bakışı değişiyor.

Özellikle İzmir, Mersin, Antalya, Çanakkale gibi kıyı şehirleri beyaz yakalı orta ve üst düzey yöneticilerin merceğine girdi.

Anadolu’da CTO, bilgi işlem müdürü, yazılım uzmanı, sistem mühendisi gibi çalışanlara talep artıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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