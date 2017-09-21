BT şirketlerinde ‘tepe’ler değişiyor
Şirketlerin tepe yönetimlerinde 2015 yılından bu yana ciddi bir değişim var.
Bu değişim bu yıl bilişim teknolojileri (BT) şirketlerine de sirayet etti. Yılbaşından bu yana 20 BT şirketinin genel müdürü veya CEO’su değişti.
SAP, Intel, indeks, Logo Elektronik, HTC gibi pek çok şirketi etkileyen bu değişim rüzgarının önümüzdeki dönemde de esmeye devam etmesi bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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