Deneyen yöneticiler şirketlerin odağında
Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla tüketicininin yaşadığı deneyim daha da önemli hale geldi.
Müşteri memnuniyetini, müşteri hizmetleri birimiyle sağlamaya çalışmak artık yeterli değil.
Bu nedenle şirketler bünyelerinde deneyimi tasarlayan, bunu sunacak yapıları oluşturan, deneyimi sunup takibini yapan bir müşteri deneyimi yöneticisi olmasına önem veriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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