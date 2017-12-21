Gelecek için 15 CEO gençlerle buluşuyor
Güler Sabancı, Hüsnü Özyeğin, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Zeynep Bodur Okyay ve Virginia Bottomley’in danışma kurulunu oluşturduğu “Bir Gün CEO” programıyla, bugünün liderleriyle gençler bir araya geliyor.
Seçilen 15 genç, Türkiye’nin önde gelen holdinglerini yöneten 15 CEO ile bir gün geçirecek.
Amaç, nesiller arası iletişimi artırarak dijital çağın gerektirdiği iş modellerini uygulayabilmek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Karikatür ödülleri sahiplerini buldu
Sonraki haber İTÜ Yatırım’la girişimlere biz de yatırım yapacağız
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?