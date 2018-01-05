Gelecekte ne tür meslekler olacak?
Otomasyon gelecekte pek çok işin yok olmasına neden olacak. Ancak robotik ve yapay zeka yeni işlerin doğmasına yol açacak. İK uzmanları ve fütüristlere göre, şu anda anaokuluna giden çocukların üçte ikisi bugün var olmayan işlerde çalışacak.
Geçmişte bilim kurgu olarak okuduğumuz, izlediğimiz pek çok şey bugün gerçeğe dönüşüyor. İnsansı robotlar, yapay zeka, nano teknoloji, biyomedikal gelişmeler, gen mühendisliği, 3D, artırılmış gerçeklik, insan ve makine bileşimi…
Bunlar bugünkü teknolojik gelişmeler. Bu gelişmeler, sosyal ve kültürel hayattan ekonomiye kadar hayatımızda pek çok şeyi değiştiriyor. Günümüzdeki bu bilimsel ve teknolojik gelişmeler geleceğin mesleklerini ortaya çıkaracak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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