Global Türk şirketleri istihdamda hızlanıyor
2017 için ‘zor bir yıl’ değerlendirmesi yapılsa da Türk şirketlerinin yatırım hamleleri sürüyor. Üstelik yatırımlar Türkiye ile de sınırlı değil.
Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da pek çok kişiye istihdam sağlayan global Türk şirketleri, operasyonel büyümelerine paralel olarak farklı ülkelerde yeni işe alımlar yapacak.
Yurtdışı için işe alımların bir kısmı da Türkiye’den olacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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