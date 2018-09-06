İş insanları güne nasıl başlıyor?
Pek çok başarılı iş insanı, gün boyu enerjilerini, üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını üst seviyede tutacak sabah ritüellerine sahip.
Genellikle saat 6-7 arasında uyanan iş insanları, sabah sporu yanında gazete ve e-posta okumalarını da o saatlerde yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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