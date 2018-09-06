İş insanları güne nasıl başlıyor?

Eylül 6, 2018 0 Yorum 228 Okunma
İş insanları güne nasıl başlıyor?

Pek çok başarılı iş insanı, gün boyu enerjilerini, üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını üst seviyede tutacak sabah ritüellerine sahip.

Genellikle saat 6-7 arasında uyanan iş insanları, sabah sporu yanında gazete ve e-posta okumalarını da o saatlerde yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap