İşe alımlarda sosyal medyayı kullanıyoruz

Mayıs 4, 2017 0 Yorum 61 Okunma
İşe alımlarda sosyal medyayı kullanıyoruz

30 ülkede faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nda 90 farklı ulustan 35 bin çalışan var.

Doğuş Grubu İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Ebru Esmen Mete, şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki çeşitliliğin ve bundan doğan kariyer fırsatlarının yetenek çekmekte etkili olduğunu söylüyor.

Mete, hedeflerinin dünyadaki şirketleri arasında İK hareketliliğini etkinleştirmek olduğunu da ifade ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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