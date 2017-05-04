İşe alımlarda sosyal medyayı kullanıyoruz
30 ülkede faaliyet gösteren Doğuş Grubu’nda 90 farklı ulustan 35 bin çalışan var.
Doğuş Grubu İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Ebru Esmen Mete, şirketin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki çeşitliliğin ve bundan doğan kariyer fırsatlarının yetenek çekmekte etkili olduğunu söylüyor.
Mete, hedeflerinin dünyadaki şirketleri arasında İK hareketliliğini etkinleştirmek olduğunu da ifade ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Gezi teknelerinde sigorta sorunu var
Sonraki haber Axe, erkek bakım markası haline geliyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?