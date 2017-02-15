K kuşağı üretime dahil olmak istiyor
İngiliz akademisyen Noreena Hertz, bundan birkaç yıl önce, 13-22 yaş arasındaki gençleri K kuşağı olarak tanımlayarak farklı bir kavram ortaya attı.
Hertz, bu kuşağı, üreticiler, yaratıcılar ve mucitler nesli olarak tanımlıyor.
Bu kuşağa ulaşmak isteyen şirketlere ve markalara ise diğer kuşaklara ulaşırken izledikleri stratejileri tamamen değiştirmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunuyor.
Noreena Hertz, bu kuşağı hedefleyen marka ve şirketlere önerilerini Ekonomist ile paylaştı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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