Kadınlar ‘cam tavan’ı yurtdışında da kırıyor

Ağustos 9, 2018 0 Yorum 362 Okunma
Kadınlar ‘cam tavan’ı yurtdışında da kırıyor

Son yıllarda Türkiye’den yurtdışına giden tepe yönetici sayısında artış var.

Son birkaç yıldır bunların arasında kadınlar da dikkat çekmeye başladı.

2018’in başından beri 13 Türk kadın yönetici, global şirketlerin üst yönetimlerinde önemli pozisyonlara getirildi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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