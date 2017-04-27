Katılımlı konferanslara ilgi giderek artıyor

Nisan 27, 2017 0 Yorum 82 Okunma
Katılımlı konferanslara ilgi giderek artıyor

Sorunlara çözüm bulmak için ortak akıl aramayı amaçlayan katılımlı yönetim konferansları son yıllarda iş dünyasında olduğu gibi kamuda da yaygın hale geldi.

Her yıl düzenlenen 500’e yakın konferansın yüzde 70’inin kamu kurumlan ve belediyeler için yapıldığı ifade ediliyor.

Bu konuda hizmet veren şirketlerin yöneticileri özellikle kriz ve belirsizlik durumlarında talebin arttığını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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