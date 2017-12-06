Şirketler çalışanları ‘akademi’li yapıyor

Aralık 6, 2017 0 Yorum 245 Okunma
Şirketler çalışanları ‘akademi’li yapıyor

Şirketler, stratejik planları doğrultusunda çalışanlarını eğitmek, örgütsel büyüme ve gelişmelerini teşvik etmek için akademiler kuruyor.

Bu akademilerde kimi şirket sektöre yetişmiş insan gücü sağlıyor kimi ise orta ve üst kademe yönetici yetiştiriyor. Bugün THY’den Teknosa’ya kadar pek çok şirketin akademisi var.

Bu yıl Toros, ittifak, Kahve Dünyası ve Orge de kendi akademilerini kurdular.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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