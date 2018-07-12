Şirketler çalışanları ritüeller ile bağlıyor
Şirket kültürünün itici güçlerinden olan ritüeller çalışan bağlılığını artırıyor.
Yeni işe başlayan çalışanlara ilk gün “Hoş geldin paketi” hazırlamak son yıllarda en çok görülen ritüellerden biri.
Çalışanlarına sabah yogası ya da masaj keyfi sunan şirketler bile var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Hedef yurtdışına 30 temsilcilik
Sonraki haber Enflasyondaki yükseliş faizleri de yükseltiyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?