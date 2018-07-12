Şirketler çalışanları ritüeller ile bağlıyor

Temmuz 12, 2018 0 Yorum 91 Okunma
Şirketler çalışanları ritüeller ile bağlıyor

Şirket kültürünün itici güçlerinden olan ritüeller çalışan bağlılığını artırıyor.

Yeni işe başlayan çalışanlara ilk gün “Hoş geldin paketi” hazırlamak son yıllarda en çok görülen ritüellerden biri.

Çalışanlarına sabah yogası ya da masaj keyfi sunan şirketler bile var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap