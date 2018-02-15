Türk yöneticileri dünyada iyice kıymete bindi!

Şubat 15, 2018 0 Yorum 93 Okunma
Türk yöneticileri dünyada iyice kıymete bindi!

Uluslararası şirketlerin Türkiye dışındaki ofislerine yönetici olarak atanan, hatta farklı bölgeleri yöneten Türklerin sayısı giderek artıyor.

Deneyim ve bilgilerinin yanında küresel fırsatlarla daha proaktif olarak ilgilenmeleri de Türk yöneticileri öne çıkarıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap