Uzmanlar ile şirketleri buluşturan platformlar

Kasım 7, 2018 0 Yorum 158 Okunma
Uzmanlar ile şirketleri buluşturan platformlar

Son dönemde alanında uzman kişiler, mekan ve zaman bağımsız çalışmak istiyor.

Özellikle orta ölçekli şirketlerin sorunu ise uzmanları düzenli olarak bünyelerinde tutmaya güçlerinin yetmemesi. Bu noktada devreye esnek işgücü platformları giriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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