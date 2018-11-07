Uzmanlar ile şirketleri buluşturan platformlar
Son dönemde alanında uzman kişiler, mekan ve zaman bağımsız çalışmak istiyor.
Özellikle orta ölçekli şirketlerin sorunu ise uzmanları düzenli olarak bünyelerinde tutmaya güçlerinin yetmemesi. Bu noktada devreye esnek işgücü platformları giriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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