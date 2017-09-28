Yeni liderler, değişime İK yöneticileriyle başladı
Şirketlerin tepe yönetimlerinde 2015’den bu yana ciddi bir değişim oldu.
Şirketlere yeni gelen CEO ve genel müdürler de 2016’nın ikinci yarısından itibaren onlara bağlı rollerde değişime gitmeye başladı.
Bu domino etkisiyle, son sekiz ayda 30’un üzerinde şirkette İK yöneticisi değişti.
Üstelik bu şirketler arasında Sabancı ve Kale Endüstri gibi holdingler de var, Nestle, KPMG gibi şirketler de…
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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