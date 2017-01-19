Yeni tip liderlere büyük ihtiyaç var!
Burhan Karaçam, finans dünyasının duayen isimlerinden biri.
1990’lı yıllarda Karaçam’ın oluşturduğu strateji ve uygulamalar, başında olduğu Yapı Kredi’yi sektörde farklılaştırmıştı. Karaçam’ın tecrübeleri önce kitap sonra da belgesel oldu.
Kitap ve belgeselde anlatılan değişim ve dönüşüm uygulamaları, şimdi de ‘Deneyimden Değişime Liderlik Programı’ adıyla sertifika programı haline geldi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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