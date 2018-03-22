Yönetim kurullarına 300 üye aranıyor!
SPK’nın tebliğiyle 2012 yılında halka açık şirketlerin yönetim kurullarına giren bağımsız üyelerin altı yıllık görev süresi bu yıl doluyor.
Bunların yerine bu yıl 300 civarında yeni üye atanacak. Bu yeni üyelerin bir kısmının kadınlardan oluşması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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