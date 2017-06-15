Yönetim kurullarında kadın sayısı artıyor
BİST 100 Endeksi şirketlerinde 846 yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Bunların 102’si kadın.
Geçen yıl 89 olan kadın üye sayısındaki artış umut vaat etse de yönetim kurullarındaki 244 bağımsız üye içinde kadın sayısının değişmediği görülüyor.
Şirketlerin bağımsız üye seçiminde profesyonel arama süreci uygulanmaması, kadın üye sayısının artmamasının önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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