Yönetimde yeni nesil kurullara ihtiyaç var

Ocak 26, 2017 0 Yorum 41 Okunma
Yönetimde yeni nesil kurullara ihtiyaç var

Aile şirketlerinde kurumsallaşma, kalıcı büyüme için önemli bir zorunluluk haline geldi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Hurşit Zorlu, bu nedenle şirketlerin yeni nesil yönetim ve icra kurullarına ihtiyaçları olduğunu söylüyor.

Zorlu, kadın erkek dengesinin halka açık şirketlerin kurumsal yönetimlerinin iyileştirilmesinde önemli rol oynadığını da ifade ediyor.

Türkiye’deki şirketlerin ayakta kalabilmeleri için yeni nesil yönetim ve icra kurullarına ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Zorlu, yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap