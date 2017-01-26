Yönetimde yeni nesil kurullara ihtiyaç var
Aile şirketlerinde kurumsallaşma, kalıcı büyüme için önemli bir zorunluluk haline geldi.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Hurşit Zorlu, bu nedenle şirketlerin yeni nesil yönetim ve icra kurullarına ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
Zorlu, kadın erkek dengesinin halka açık şirketlerin kurumsal yönetimlerinin iyileştirilmesinde önemli rol oynadığını da ifade ediyor.
Türkiye’deki şirketlerin ayakta kalabilmeleri için yeni nesil yönetim ve icra kurullarına ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Zorlu, yanıtladı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Toyota'dan avantajlı fiyatlar
Sonraki haber Dizi ve filmlerde online rekabeti
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?