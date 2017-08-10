Yurtdışına gitme isteği transferleri hızlandırdı

Ağustos 10, 2017 0 Yorum 192 Okunma
Yurtdışına gitme isteği transferleri hızlandırdı

Türk yöneticileri global arenadaki fırsatlar konusunda son yıllarda daha hevesli.

Bu özellikle global şirketler içerisinde yurtdışı atamaların artmasını beraberinde getirirken genç yeteneklerin de yurtdışı fırsatlara daha açık olmaya başladığı görülüyor.

Bu yılın ilk yarısında da 25 uluslararası atama gerçekleşti. IK danışmanları, bu atamaların yılın ikinci yarısında da sürmesini bekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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