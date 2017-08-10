Yurtdışına gitme isteği transferleri hızlandırdı
Türk yöneticileri global arenadaki fırsatlar konusunda son yıllarda daha hevesli.
Bu özellikle global şirketler içerisinde yurtdışı atamaların artmasını beraberinde getirirken genç yeteneklerin de yurtdışı fırsatlara daha açık olmaya başladığı görülüyor.
Bu yılın ilk yarısında da 25 uluslararası atama gerçekleşti. IK danışmanları, bu atamaların yılın ikinci yarısında da sürmesini bekliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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