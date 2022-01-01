Sayfa Bulunamadı (404)

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  • ALTIN GRAM - TL 1074,42 0,26%
  • ALTIN ONS 1791,68 0,25%
  • BIST 100 5391,91 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6519 0,0107%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7953 0,086%
  • EURO/USD 1,0612 0,0736%
  • INGILIZ STERLINI 1,21414 -0,01853%
  • JAPON YENI 133,211 -2,773%
  • KANADA DOLARI 1,36776 0,15414%
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