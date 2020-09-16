Altın fiyatlarında gün ortası… İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 186 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

(Salı) Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 469,80 472,70 472,90 Cumhuriyet Ata Lira 3.116,00 3.165,00 3.186,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 432,00 437,00 441,00 Lira(Tam) Ziynet 3.045,00 3.100,00 3.120,00 Yarım Ziynet 1.522,00 1.550,00 1.560,00 Çeyrek Ziynet 760,00 775,00 780,00

ANALİSTLERİN ALTIN YORUMLARI NE? *

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.