Altının gram fiyatı, 401,4 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 404,7 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 403,7 liradan tamamladı.

Gram altın, altının ons fiyatındaki düşüşün bugün de devam etmesiyle son 7 ayın en düşük seviyesi olan 401,4 lirayı görmesinin ardından dolar kurundaki yükselişe paralel toparladı ve saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 404,7 lirada dengelendi.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.790 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Bugün ABD Merkez Bankası’nın toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD’de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.