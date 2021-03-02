Analistler, dolar endeksinin yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, tahvil piyasalarının seyri ve ABD’deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.765 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.