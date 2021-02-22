Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 405 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 399,2 liradan tamamladı.

Gram altın, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,25üzerinde 405,62 lirada dengelendi.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.795 dolar seviyesinden alıcı buluyor.