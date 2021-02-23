Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 409,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 408,2 lirada dengelendi.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.810 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
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Analistler ne diyor?
Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Para Politikası Raporu’na ilişkin sunumunun yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD’de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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