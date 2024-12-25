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25 Aralık altın fiyatları ve yorumu: Altın güne nasıl başladı?

Çeyrek altın 4 bin 940, cumhuriyet altını 19 bin 670 liradan satılıyor.

25 Aralık 2024 | 10:20
25 Aralık altın fiyatları ve yorumu: Altın güne nasıl başladı?

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 967 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 960 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 967 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 940, cumhuriyet altını 19 bin 670 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

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