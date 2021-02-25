Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile artan küresel risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.