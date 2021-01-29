Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 435,8 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 434,5 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 435,8 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.844 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD’nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişelerinin risk algısını yükselttiğini söyledi.
Bugün, ABD’de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya’da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.
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