Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD’nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişelerinin risk algısını yükselttiğini söyledi.

Bugün, ABD’de kişisel gelirler ve harcamalar ile Almanya’da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.