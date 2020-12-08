Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve Brexit konusundaki anlaşmazlıkların risk algısını artırdığını, bunun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Avro Bölgesi’nde büyüme ve Almanya’da ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.885 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Dijitalleşmeye odaklanan Aytemiz, teknoloji yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda akaryakıt alışverişlerinde yeni ödeme seçeneğini tüketici beklentilerine göre şekillendiren şirket, verimlilik artışı...
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