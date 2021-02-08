Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 412,4 lirada dengelendi. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.816 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD’deki 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksi verilerinin yanı sıra ABD’deki teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
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