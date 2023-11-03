ABD'de açıklanan kritik verinin ardından piyasalarda oynaklık arttı

Ülkede son zamanlarda açıklanan istihdam verileri, Fed'in agresif para politikasına rağmen sıkı kalmaya devam eden iş gücü piyasasının son zamanlarda yumuşamaya başladığının sinyalini verdi.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken 217 bin ile 7 haftanın en yüksek değeri kaydedildi.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan ve yüzde 0,7 artması beklenen birim emek maliyeti, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı.

Bugün ise ABD'de tarımdışı istihdam, ekimde 150 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükselirken 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 34 dolara tırmandı. Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde eylül ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Altının onsu 2.000 doları aştı

Analistler, enflasyon ve istihdam piyasasındaki yumuşamaya ilişkin yeni işaretler gösteren verilerin, yatırımcıların Fed'in para politikası sıkılaştırmasında sona gelmiş olabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimaller oldukça gerilerken Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülmeye başladı.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Altının ons fiyatı söz konusu verinin ardından yüzde 0,7 artışla 2.003 dolara çıkarken dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 105,4 seviyesine indi.

Gram altın ise 1824 TL'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,0710'ye yükselirken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan gerileyerek yüzde 4,53 seviyesine düştü.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, verilerin ardından New York borsasında endekslerin yaklaşık yüzde 0,5 artışla açılacağına işaret ediyor.

FWD Bonds Başekonomisti Chris Rupkey, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İş gücü talebinin yavaşlaması, enflasyonla mücadele için iyi bir haber ve bu, Fed'in enflasyonu kontrol altına almasına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Rupkey, Fed yetkililerinin muhtemelen iş gücü piyasası koşullarının daha iyi dengeye geldiği ve bugünkü haberlerin bu yıl başka bir faiz artırımı şansını neredeyse tamamen ortadan kaldırdığı görüşünü benimseyeceği öngörüsünde bulundu.