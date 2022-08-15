Ahlatcı Metal Rafineri tarafından hayata geçen Ahlatcı Altın Toplama Tasarrufu Modeli (ATOM), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle geliştirildi. Tasarruf sahipleri, devlet katkısı ve Ahlatcı Metal Rafinerisi’nin tüm altın toplama uygulamalarından çok daha fazla değerlemesiyle ilk günden 50 grama varan fazla kazanç elde edebiliyor.

Türkiye’de altın üretimi ve ihracatı alanında faaliyet gösteren Ahlatcı Metal Rafineri, ‘Ahlatcı Altın Toplama Tasarrufu Modeli’ni (ATOM) hayata geçirdi. Modelin ana hatları, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilen Fiziki Altın Toplama Sistemi’ne (FATSİ) dahil olduktan sonra ana hatları AHLATCI Metal Rafineri tarafından oluşturulan bu model üzerinde uzun zaman çalışıldı ve sistem bankalarla entegre edildi. Temmuz ayı itibariyle de vatandaşların altınları ATOM sistemine dahil edilmeye başlandı. Tasarruf sahiplerinin kuyumcuya getirdiği altınların değeri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günde altı kez açıklanan altın / TL kurunun Ahlatcı Altın Toplama Tasarrufu Modeli’ne yansıtılmasıyla hesaplanıyor.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın verdiği bilgiye göre altının TL karşılığı, tasarruf sahiplerinin de onayıyla kuyumcu veya rafineri tarafından, tasarruf sahibinin banka hesabına aktarılıyor. Model sayesinde ilk günden yüzde 3 devlet katkısıyla tasarrufların değeri korunurken, TL bazında yüzde 17’ye varan kazanç elde ediliyor. Bu sistemle tasarruf sahipleri altın düşse de kazanıyor, çıksa da kazanıyor.

Ülkemizde 10 -12 yıldır yastık altındaki altınların finansal sisteme kazandırılmasına yönelik çalışmalar oldu, fakat bu çalışmalar beklenen sonucu tam olarak vermedi. Bu konuda en fazla gündeme gelen uygulamalarda dahi yıllık sadece birkaç yüz kilo altın toplanabildiğini söyleyen Ahmet Ahlatcı, “Bizim amacımız, ülkemizde geçmişte yapılan çalışmalar gibi bir çalışma yapmak değildir. Amacımız önemli bir sonuç elde edilmesini sağlamaktır” dedi.

“ATOM’A İLGİ VE DESTEK ARTACAKTIR”

Sistemin faaliyete geçtiği andan itibaren uygulamaya katılan vatandaşlara kazandırmaya başladığını söyleyen Ahlatcı, “Bugüne kadar sisteme gösterilen ilgi ve desteğin önümüzdeki günlerde artacağına olan inancımız tam. Hedefimiz 100 ton altına ulaşmak. Halkımızın ATOM’a güveni ve desteği oldukça fazla. ATOM’un daha fazla kazanç sağlayan bu sisteminden henüz yararlanamayan tüm vatandaşlarımızı, altınlarını ve ziynetlerini hem değerlendirmeleri hem de devlet katkısıyla kazanç elde etmeleri adına aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

ATOM’a entegre olan bankalar arasında; Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve bulunuyor.

7 BİN TON YASTIK ALTI ALTIN

Ahmet Ahlatcı, Türkiye’de yastık altında 7 bin ton altın tasarrufu olduğunu söylüyor. Bunu da şöyle açıklıyor:

“Ocak 2015’te Dünya Altın Konseyi’nde yayınlanan bir raporda Türkiye’de 3500 ton altın olduğu belirtilmiştir. Takriben 10 yıl önce Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı, 1985 yılının başlangıç yılı olarak baz alındığı, ithalat – ihracat ve üretim rakamları ile hesaplanmış olan Türkiye’nin yastık altı altın miktarının yine 3500 ton seviyelerinde olduğu gözlenmektedir. Bu rapor 1985 yılını başlangıç yani “0” olarak baz alıyor. Dolayısıyla öncesinde mevcut olan yastık altı tasarrufu hesaplamaya dahil edilmedi. Bu bilgiler ve son yıllarda artan yastık altı tasarrufu dahilinde 7 bin ton altın söylemi, gayet gerçekçi.”