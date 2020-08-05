Küresel ekonomiye yönelik belirsizlikler ve COVID-19 salgınında ikinci dalga endişeleriyle tarihi yükseliş yaşayan altının onsu, 2 bin 19 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ons altının fiyatı uluslararası piyasalarda saat 00.48 itibariyle 2.018,53 dolar seviyelerinde yer aldı.

ALTININ GRAM FİYATI 451 LİRAYA ÇIKTI

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı.

Saat 09:10 itibarıyla çeyrek altının fiyatı ise 754,90 lira, Cumhuriyet altını 3,006 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı 451,29 liradan işlem gördü.