2020’nin en dikkat çeken yatırım aracı hiç kuşkusuz altın. Son dönemde zaman zaman satışlarla karşılaşılsa da 2020’de hem ons hem de gram altın tarafında rekor üstüne rekor kırıldı. Yıla 293 TL’den başlayan gram altın, 500 liranın üzerine çıktı. Ons altın ise 1.529’dan başladığı 2020’de, 6 Ağustos’ta 2.063 ile en yüksek seviyesini test etti.

Küresel yatırımcıların ekonomilere daha fazla destek sağlanıp sağlanmayacağı belirsizliğini arttığı, mali genişleme olmaması olasılığıyla doların toparlanmasının altını son dönemde aşağıda tuttuğu belirtiliyor. Tablo böyle olunca altının yıl sonuna kadar nasıl hareket edeceği en merak edilen konuların başında geliyor. Gram altın tarafında öngörüler, 480-500 TL bandını işaret ediyor. 500 TL ve üstü de dillendiriliyor.

Sarı metal, portföylerde yüzde 20 civarında ağırlığını korumaya devam ediyor. GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz’e göre, 2021’de altın parlamayı sürdürecek.

Nergiz, “ABD Merkez Bankası’nın (FED) düşük faiz, bol likidite sunduğu bir ortamda ABD seçimlerinin de sonuçlanmasıyla, altın fiyatı pozitif fiyatlama davranışına devam edecektir. 2020 son çeyreğinde olduğu gibi 2021’de de altın parlamayı sürdürür” diyor.

TEMEL DİNAMİKLER DESTEKLEYİCİ

Yatırım Finansman’dan Ömer Eryılmaz da, küresel likiditedeki artış eğilimin sürmesinin ons altın fiyatlarını desteklediğine, gıda ve emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, düşük seyreden reel getiriler ve jeopolitik risklerde artış gibi faktörlerin de altın fiyatları için destekleyici olduğuna dikkat çekiyor. Eryılmaz, Covid-19 tedavisine yönelik olumlu haber akışları zaman zaman volatilite yaratsa da altın fiyatlarının yüksek seyrini korumasını ve ana dinamiklerin önümüzdeki aylarda da altın lehine çalışmasını bekliyor.

Ons altını destekleyen bol likidite, düşük faiz gibi temel dinamiklerde önemli değişim gözlemlemeyen Ziraat Yatırım’dan Uğur Boğday ise, ABD’de mali teşvik beklentileri de artarken geçen ay yaşanan satışı biraz sert bir kâr realizasyonu olarak değerlendiriyor. Uğur Boğday, “Ons altında bu yılki zirve tekrar test edilebilir. TL’de hafif değerlenme beklesek de ons altındaki yükseliş beklentimiz nedeniyle gram altın yılı 500 TL üzerinde kapatabilir” diye konuşuyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in son sayısında.