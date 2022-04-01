Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar ? merak ediyor. İşte 1 Nisan altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (1 Nisan)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 912 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 917,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 912 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.495 lira, Cumhuriyet1 altını da 6.103 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,24 değer kazanarak günü 1.937,3 dolardan tamamlayana altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,23 azalışla 1.932,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile emtia piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Jeopolitik riskler ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği beklentilerinin arttığını vurgulayan analistler, bu kapsamda tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de sürdüğünü belirtti.

Dün yüzde 2,31 seviyelerinde hareket eden ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yükselişe geçerek yüzde 2,40’ın üzerine çıktı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde enflasyon ve ABD’de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, ayrıca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin piyasalar kapandıktan sonra Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğine değinen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.