Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 11 Mayıs 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (11 Mayıs)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 902,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 910 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.498 lira, Cumhuriyet altını da 6.100 liradan satılıyor.

Dün azalış eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, bugün 1.832 dolarla 11 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.845,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel bazda yatırımcıların dolara olan talebinin devam ettiğini bildirdi.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının bulunduğunu aktaran analistler, ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin de merkez bankalarının gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin kılavuz niteliği taşıdığını kaydetti.

Analistler, verilerin ardından pay piyasalarında oynaklığın artabileceğine işaret ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.