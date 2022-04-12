Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta başında merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Nisan 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (12 Nisan)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 922,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 921,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 922,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.512 lira, Cumhuriyet altını da 6.179 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.954,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon baskısı sonucunda merkez bankalarının şahin tutumunu devam ettireceği beklentileri, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali ve Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının emtia piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Para politikasının azalan destekleyici duruşu ve artan resesyon riskleriyle tahvil piyasalarında satış eğilimi derinleşirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi üst üste sekiz gün artarak yüzde 2,83’le Aralık 2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil piyasalarında yüzde 84 ihtimalle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başladı.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi’nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD’de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Mart ayında ABD’de enflasyonun yıllık yüzde 8,4 ile tepe noktasına ulaşmasının beklendiğini belirten analistler, New York Fed’in tahminlerine göre Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin de yüzde 6,6 ile yeni zirveye ulaştığını kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.