Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar ? merak ediyor. İşte 14 Şubat altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (14 ŞUBAT)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 805 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü dolar kurundaki düşüşe karşın, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 808,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 805,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.320 lira, Cumhuriyet altını da 5.393 liradan satılıyor.

Artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin arttığı görülürken, altının ons fiyatı cuma günü Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.865 doları gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 1.859 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 1.854 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ABD’de artan enflasyon baskısı sonrası geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini martta yüzde 92 ihtimalle 50 baz puan artıracağı tahmin edilirken, artan jeopolitik riskler nedeniyle bu ihtimalin yüzde 57’lere düştüğü görülüyor.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden’in Cuma akşamı Rusya’ya karşı bulunduğu sert söylemlerin jeopolitik risk algısını arttırdığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin bu haftanın önemli gündemi olacağını ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamaların da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.