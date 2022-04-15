Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından haftanın son gününde de merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Nisan 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (15 Nisan)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 928,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 927,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10,50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 928,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.524 lira, Cumhuriyet altını da 6.225 liradan satılıyor.

Analistler, enflasyon endişesi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin emtia piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve piyasaların sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin yönlendirmelerine devam ettiğini ifade eden analistler, tahvil piyasalarında Fed’in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 91 seviyesine çıktığını söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, ABD’de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının öne çıktığını bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.