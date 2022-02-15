Altın gram fiyatı için hem ons hem de dolar kuru etkili olurken, yatırımcılar, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL’ sorularına cevap arıyor. İşte 15 Şubat altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (15 ŞUBAT)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 820 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 818,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 820,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.348 lira, Cumhuriyet altını da 5.507 liradan satılıyor.

Jeopolitik risklerin artmasıyla, altının ons fiyatı, bugün artış eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak Haziran 2021’den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.879,6 doları gördü ve şu dakikalarda 1.875,5 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Ukrayna’da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev’deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat’ı “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.

Analistler, artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönelttiğini belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yanı sıra yoğunlaşan veri gündeminin de bugünkü fiyatlamalarda etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Bugün, veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD’de Üretici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi’nde büyüme ve Almanya’da ZEW endekslerinin öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.