Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından hafta ortasında merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Ocak 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (19 OCAK)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 792 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,34 yükselişle 789,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 atışla 792,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.299 lira, Cumhuriyet altını da 5.307 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.812,33 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile ABD ve NATO arasında artan Ukrayna gerginliğinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in açıklamalarının yanı sıra ABD’de konut başlangıçları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.