Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 20 Nisan altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (20 Nisan)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 916 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 918,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüze 0,3 azalışla 916 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.504 lira, Cumhuriyet altını da 6.144 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 1.943 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da şahinleşen yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik devam eden endişelerle emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri sonrası tahvil piyasalarında satış eğiliminin güçlendiğini aktaran analistler, ABD’nin 30 yıllık tahvil faizinin Mart 2019’dan bu yana ilk kez yüzde 3’ün üzerine çıktığını ve Fed’in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimalinin de yüzde 93’e yükseldiğini kaydetti.

Analisteler, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısının yanı sıra Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Bahar Toplantılarının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını söyledi.

Veri gündeminde ise Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD’de Fed’in Bej Kitap Raporu ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.