Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Nisan 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (22 Nisan)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 925 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 922,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüze 0,2 artışla 925 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.517 lira, Cumhuriyet altını da 6.198 liradan satılıyor.

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğu ve yüksek enflasyon karşısında bankanın biraz daha hızlı hareket edebileceği sinyalini vermesinin ardından günü yüzde 0,3 azalışla 1.951,3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 1.953,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Powell’ın açıklamaları ile tahvil piyasasında Fed’in temmuz ayına kadar yapacağı üç toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını belirterek, para politikalarına ilişkin yönlendirmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, devam eden Ulsulararası Para Fonu (IMF) toplantıları kapsamında Avrupa ve İngiltere merkez bankaları başkanlarının açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.935 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.